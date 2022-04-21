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【2022消費券】利園區加推第二階段消費禮遇 消費滿指定金額 即享三重消費獎賞

理財智慧 16:31 2022/04/21

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電子消費券派發已久，利園區加推第二階段「Savour the Spring Sensations漫遊春日 邂逅美好」消費禮遇，Lee Gardens Club會員只要於4月21日起於利園區消費滿指定金額，即享更豐富的三重消費獎賞，除了「額滿即賞電子現金券」，派發高2,500元利園區電子優惠，更加碼推出「精選美饌禮遇」及「美容通行證Beauty Pass」，價值高達5,100元餐飲及美容電子禮券和護理療程體驗。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

為了讓市民享盡利園區內的美食，由即日起，利園區送上「精選美饌禮遇」，Lee Gardens Club會員憑指定消費的電子購物單據，即可獲贈餐飲體驗電子優惠禮券，到指定餐廳換領超過20款招牌菜式、特式飲品、香口小食或美食佳餚乙份。

除此之外，利園區推出「美容通行證Beauty Pass」一系列的美容優惠，當中包括送上價值150元的美容護理電子禮券，讓市民於逾15間美容護理品牌即買即減，其次，可到指定美容中心享受免費的美容療程體驗或諮詢，精選療程包括AMOREPACIFIC 15分鐘手部按摩、Aderans專業頭皮分析及護理、Vier Beauty指定美容／眼部護理療程等。再者，更可以使用限定優惠價加購心儀美容服務，例如以980元享受瑞士抗衰老護膚品牌THE SPA by VALMONT最新new “Luminosity of Ice” 療程、半價享用Aderans日本頂級頭髮護理專家頭皮護理體驗、以及328元體驗Sense Beauty首次試做套票，享用Spa、臉部美容及按摩和頭皮護理等。

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責任編輯：羅浩濂

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