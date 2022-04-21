THE HENLEY II一房折實873.8萬起　平均呎價24,333元　恒地︰料日後有25%加價空間

由恒地發展的啟德新盤THE HENLEY II公布首張價單，首批單位涉及61伙，折實入場費約874萬元。發展商表示，樓價受疫情壓抑，料日後有25%加價空間。

THE HENLEY II首批61伙單位，戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由380至575平方呎，價單定價由919.8萬元起，至最貴1,532萬元，價單呎價則由24,168至26,900元。以最高折扣率5%計，整批折實價由873.81萬至萬元不等，折實呎價則介乎873.81萬至1,455.4萬元，折實呎價介乎22,960元至25,555元。是次入場單位為項目1座1樓G室，實用面積380平方呎，為一房連衣帽間隔，折實售價873.81萬元，折實呎價22,995元。

THE HENLEY II示範單位

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恒地營業（一）部總經理林達民形容是次開價為「疫情價」，因樓價於疫情期間受到壓抑，社交距離措施放寬後，市場需求及購買力將爆發，項目日後亦有25%加價空間。他續指，THE HENLEY II定價參考同系區內項目，最快於本周末起開放示範單位予公眾參觀。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，THE HENLEY II首批單位主要集中為一房及兩房戶，大部份為較大眾化的內園景單位，造價與優質海景戶有一定折讓，相信可滿足市場需求，尤其是同系過去2期未能成功入市內園戶的買家。事實上，發展商是次訂價可算大折讓，同系3期去年8月推出，當時CCL高見190點；CCL現時最新報近180點，樓價回落約5%，而THE HENLEY II亦因應市況克制訂價，甚至折讓更大，估計首批單位可一Q清枱。

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