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日圓貶值│ 買日股對沖日圓貶值策略已Outdate日圓走勢又點睇？

股市 16:05 2022/04/21

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日圓貶值，現價唱Yen真係底？先睇清日圓走勢再作決定。按此

重溫《ET開市直擊》足本版：【按此

追加：晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局重溫《ET財智Talk》

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