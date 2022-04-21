日圓貶值│ 買日股對沖日圓貶值策略已Outdate日圓走勢又點睇？ 股市 16:05 2022/04/21 分享： 分享： 日圓貶值，現價唱Yen真係底？先睇清日圓走勢再作決定。【按此】 重溫《ET開市直擊》足本版：【按此】 追加：晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局重溫《ET財智Talk》 相關文章 【日圓貶值】IMF：日圓下跌受基本面推動、敦促日本央行保持寬鬆政策 大摩料國際干預日匯可能性低 今日 【日圓貶值】IMF：日圓下跌受基本面推動、敦促日本央行保持寬鬆政策 大摩料國際干預日匯可能性低 【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低 日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券 2022/04/20 【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低 日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券 【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算 2022/04/19 【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算 你可能感興趣 【日圓貶值】IMF：日圓下跌受基本面推動、敦促日本央行保持寬鬆政策 大摩料國際干預日匯可能性低 今日 11:33 【日圓貶值】IMF：日圓下跌受基本面推動、敦促日本央行保持寬鬆政策 大摩料國際干預日匯可能性低 【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低 日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券 11:09 2022/04/20 【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低 日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券 【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算 16:32 2022/04/19 【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算 貨幣政策 日圓