  • 23°C
香港時間 : 2022421日 (四) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【積分兌換】「綠在區區」社區回收設施全面恢復服務 可憑電子積分兌換禮品

理財智慧 19:01 2022/04/21

分享：

分享：

環境局局長黃錦星今日表示，「綠在區區」社區回收設施已全面恢復服務，而《綠綠賞（電子）積分計劃》也恢復記錄電子積分和兌換禮品。新一批十間回收便利點將陸續投入服務。

【理財智慧】比人綁架捉咗都有得賠？ 一文了解一般保險【下一頁

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

黃錦星表示，新一代的社區回收設施廣受市民歡迎，即使疫情期間，各回收環保站和回收便利點仍繼續開放收集可回收物，逾百個回收流動點部分則以自助回收模式維持有限度服務。而隨着疫情相對緩和，這些回收設施和「綠綠賞」均已全面恢復服務，大眾可善用這些設施乾淨回收，並使用「綠綠賞」積分卡或自今年年初新增的手機應用程式獲取積分，以換取禮品，當中包括麵食、米、食油及調味料等日常家居用品。

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費

為進一步便利大眾參與乾淨回收，環保署正擴充回收網絡，新一批十間回收便利點的其中八間已相繼開業，餘下兩間亦會於短期內投入服務，總數將擴展至32間。此外，廢塑膠回收先導計劃下提供的中央收集非工商業廢塑膠服務自3月底起逐步擴展至九區，包括新增的大埔、西貢、中西區、深水埗、荃灣、屯門六區，以覆蓋全港逾半人口，預計此服務的回收總量將提升至每年約5,000公噸。

【2022消費券】利園區加推第二階段消費禮遇 消費滿指定金額 即享3重消費獎賞【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

開啟hket App，閱讀全文
環境局 環保署 環保措施

上一篇文章

【放寬防疫措施】Trip.com 22日推出限時2日優惠　包括低至24折酒店Staycation、5折優惠代碼訂酒店

下一篇文章

星展予恒指12個月目標24600點 另推薦10隻首選港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款