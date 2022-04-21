【積分兌換】「綠在區區」社區回收設施全面恢復服務 可憑電子積分兌換禮品

環境局局長黃錦星今日表示，「綠在區區」社區回收設施已全面恢復服務，而《綠綠賞（電子）積分計劃》也恢復記錄電子積分和兌換禮品。新一批十間回收便利點將陸續投入服務。

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黃錦星表示，新一代的社區回收設施廣受市民歡迎，即使疫情期間，各回收環保站和回收便利點仍繼續開放收集可回收物，逾百個回收流動點部分則以自助回收模式維持有限度服務。而隨着疫情相對緩和，這些回收設施和「綠綠賞」均已全面恢復服務，大眾可善用這些設施乾淨回收，並使用「綠綠賞」積分卡或自今年年初新增的手機應用程式獲取積分，以換取禮品，當中包括麵食、米、食油及調味料等日常家居用品。

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為進一步便利大眾參與乾淨回收，環保署正擴充回收網絡，新一批十間回收便利點的其中八間已相繼開業，餘下兩間亦會於短期內投入服務，總數將擴展至32間。此外，廢塑膠回收先導計劃下提供的中央收集非工商業廢塑膠服務自3月底起逐步擴展至九區，包括新增的大埔、西貢、中西區、深水埗、荃灣、屯門六區，以覆蓋全港逾半人口，預計此服務的回收總量將提升至每年約5,000公噸。

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