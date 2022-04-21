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大角咀利奧坊‧壹隅開價出擊　首批123伙　開放式折實499.5萬起　

股樓投資 15:51 2022/04/21

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由恒地發展的利奧坊系列第4期「利奧坊‧壹隅」，今公布首張價單，一房單位折實499.516萬元起，而折實呎價則由22,745元起。

利奧坊‧壹隅首批單位涉及123伙，戶型由開放式至兩房單位，當中包括9伙兩房、100伙一房及14伙開放式單位，價單售價由531.4萬至965.3萬元，價單呎價則由24,197至28,500元；以最高折扣率計，整批折實售價由499.516萬元至907.382萬元不等，折實呎價則由22,745至16,790元。

利奧坊‧壹隅示範單位曝光　貼心設計趟門、隱藏摺凳　慳位又實用【下一頁

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是次入場單位為項目2座8樓D單位，實用面積208平方呎，屬開放式間隔，折實價499.516萬元，折實呎價則為24,015元。至於呎價最低單位則為2座8樓N單位，實用面積259平方呎，為一房間隔，折實售價589.098萬元，折實呎價為22,745元。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，項目銷售安排最快將於下周公佈，料最快下月初作首輪推售。另外，項目位於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及展銷廳將於本周五（22日）下午3時正式對外開放予公眾參觀。

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 利奧坊‧壹隅 恒基 大角咀

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