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【新能源汽車】商務部：支持新能源汽車加快發展　深化汽車流通領域改革　造車新勢力現跌約5%

股市 15:50 2022/04/21

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【新能源汽車】商務部：支持新能源汽車加快發展　深化汽車流通領域改革　造車新勢力現跌約5%

商務部新聞發言人高峰表示，商務將按照國務院常務會議要求，在做好疫情防控前提下，多措並舉促進消費持續恢復，當中提到要深化汽車流通領域的改革，支持新能源汽車加快發展。

高峰稱，要提升傳統消費能級；鼓勵汽車、家電等大宗消費，深化汽車流通領域的改革，擴大二手車流通，支持新能源汽車加快發展，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新。高峰續指，落實好已出台的餐飲、零售等行業紓困政策。全力做好生活必需品市場的保供工作。

蔚來 （09866） 現報145.4元，跌4.72%；小鵬汽車 （09868） 現報98.95元，跌5.58%；理想汽車 （02015） 現報92.75，跌5.55%。

商務部：加快新型消費發展 倡導綠色消費

高峰又提到，要加快新型消費發展；加快線上線下消費融合，鼓勵發展新業態新模式新場景，促進定制、體驗、智能、時尚等新型消費。推動老字號創新發展，促進品牌消費。倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式，促進綠色消費。

商務部表示，要優化消費平台載體；加快推進國際消費中心城市的培育建設，推進步行街高質量發展，開展智慧商圈、智慧商店示範創建，加快建設一刻鐘便民生活圈；加快實施縣域商業建設行動，推動供應鏈、物流配送、商品服務下沉和農產品上行，引導商貿流通企業、電商平台向農村延伸。

商務部：今年消費恢復發展態勢 對經濟增長貢獻率69.4%

高峯強調，今年中國消費市場總體呈現恢復發展態勢，首季社會消費品零售總額10.9萬億元，按年增長3.3%；最終消費支出對經濟增長貢獻率達到了69.4%，仍然是中國經濟增長的第一拉動力。總體上看，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，消費市場潛力大、韌性強的特點沒有改變。

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港股 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 蔚來－SW（09866）

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