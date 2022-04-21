美元高歌猛進　人幣驟然急跌

市場持續憧憬聯儲局進取加息，有委員更開始討論一次過加息75基點，刺激美滙一度抽升至101水平。日圓進一步下挫，並觸及20年新低129.4後出現反彈。投資者討論日本央行會否入市干預滙市，筆者認為機會不大。翻查過去日本央行入市干預的往績，絕大部分時間是遏制日圓強勢，以免對日本出口及增長構成風險。現時日本通脹仍然處於低水平，日圓貶值有助扭轉通脹長期低迷的現象。除非日本央行判斷此輪跌勢為日圓惡性貶值，對日本增長構成風險，否則入市干預機會不大。本年稍後時間日本通脹開始回升，日央行或將因應情況調整收益率曲綫政策，將有利日圓反彈。

美債息一路飆升，加上上海封控持續，人民幣滙價一瀉如注，離岸人民幣跌至6.46水平。事實上，支持人民幣強勢的兩大支柱：巨額的貿易盈餘及人民幣利差優勢，正備受挑戰。中國的疫情嚴厲封控措施對生產及物流造成衝擊，全球經濟重開下外資或重新考慮轉移生產綫至其他國家，中國強勁出口或未能延續。另一方面，聯儲局示意將進取加息後，美債息急升，令中美國債利差出現倒掛，或導致資金流逆轉。在此背景下，人行意外不減息，或是顧慮利差擴大對資金流出構成風險。

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