▲ 【長實動向】長實攜日企與越南胡志明市市長會面 趙國雄：完全被說服於當地投資

長實 （01113） 主席李澤鉅上月於業績會時指，集團在全球物色優質土地儲備，只會計資產質素及回報。長實在海外拓展消息旋即傳出，外電早前報道，長江實業與日本歐力士（ORIX Corporation） 集團通過越南當地合作夥伴萬盛發集團（Van Thinh Phat）與越南胡志明市人民政府市長潘文邁舉行了一次會面，談論在胡志明市投資事宜。是次會面由公司執行董事趙國雄出席。

越南媒體《The Saigon Times》早前報道，此次長實集團將胡志明市定位為金融和技術的戰略中心，並承諾引進高端房地產項目，從住宅、辦公室、商業中心、娛樂等業務。趙國雄在會上說：

過去幾日與萬盛發實地考察在胡志明市的專案，對投資有信心，並且完全被說服（has been completely persuaded）。如果這些項目能夠發揮其潛力，我們相信它們將有助於重新定義這城市的宜居性，並加強胡志明市和整個越南的地位。

編輯：姚卓然

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