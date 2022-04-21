【ESG】ESG債券基金最高派息6厘 專家教同時抽綠債雙線出擊

▲ 晨星的統計顯示，市面不少ESG債券基金派息超逾零售綠債2.5厘包底息。

據晨星的最新統計，市面上的ESG（環境、社會及管冶）債券基金，派息率最高約6厘，較下周二（4月26日）正式發售的零售綠債 （新上市編號：04252） 保底息2.5厘高，包括路博邁投資旗下NB短期高收益債券派息率5.72厘，宏利可持續亞洲債券為5.23厘，貝萊德環球債券收益基金為4.94厘等。

不過，專家提醒，基金派息絕非保證，况且，近期環球市况甚波動，慎防基金賺息蝕價。可是，市料綠債的認購反應佳，散戶未必分得多，中資專家建議有閒資族宜雙線出擊，既抽綠債，又慎選ESG債券基金，冀攻守兼備。

綠債認購反應料佳 投資者分派難多

光大證券國際基金策略師梁健兒回應本報查詢指，市面約有13隻認可的ESG債券基金，包括安聯綠色債券基金、滙豐（HSBC）環球低碳債券基金、富達可持續發展策略債券等。不過，個別產品慷慨派息並非意味高回報，尤其是眼下面對環球加息周期，強美元令歐美及新興市場的債市甚波動，或拖累債券的投資表現。晨星的數據亦顯示，今年以來ESG債券基金普遍下跌，不少呈雙位數跌幅。

但梁健兒補充，避險族或只分到兩到3手（每手1萬元）綠債，不妨再斥閒資嚴選優質的綠色債券基金，冀分散投資。

宏利積極推動ESG 綠色投資組合總值逾3000億元【下一頁】

此外，晨星也提醒，須注意派息基金的陷阱。「基金有可能從資本中支付股息。」晨星發言人引述旗下研究，發現所有零售基金從資本派息的情況，一般比投資者所想的更頻繁。

晨星分析員Kate Lin解釋，派息基金若從資本中支付收益（dividend），便會直接令基金資產淨值（NAV）下降。若長久下去，投資者的資產價值，不會因利息收入而有所進帳，更有機會比剛開始投資時還要少，此議題尤其受到關注。

事實上，基金「賺息蝕價」的後果，不僅是投資者的基金單位淨值縮水。當基金規模變小，基金經理可運用於創造未來回報的「彈藥」自然更少，對長期投資者而言並不理想。晨星遂建議，宜揀規模較大、以及歷史較悠久的基金來投資。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

