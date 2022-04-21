【異動股】 美團聯合創辦人王慧文兩度減持 套現逾億元 股價一度挫逾8%

美團（03690）遭創辦人減持套現逾億元，拖累股價急跌，曾跌最多8.4%，低見132.8元，暫報137.1元，跌5.4%，成交額57.2億元。

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據港交所（00388）權益披露網頁顯示，美團執行董事兼創辦人之一王慧文，於上周三及四（13及14日），在場內合共減持74.88萬股，以每股平均價計，共套現1.16億元，令持股比例由0.37%減至0.35%。資料顯示，王慧文在上周三以每股154.0029元，減持33.15萬股，套現近5,105.2萬元，再於上周四以每股156.0015元，減持41.73萬股，套現6,509.9萬元。

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記者：郭秀慧