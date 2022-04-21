【職場熱話】上班第2天被要求完全熟悉店務 稍出錯被罵至狗血淋頭 打工仔感委屈兼受氣

在第5波疫情下市面上的工作機會大減，不少人也先將就隨便找一份工作，以維持生計，而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己因市道不好，便隨便找了一份零售工作，然而在第二天上班，老闆便要求他熟悉店鋪的一切，一旦樓主跟不上便會責罵，他因而感到壓力十分大兼受氣。

樓主指，在上班的第2天老闆便要求他要記得店鋪所有產品的英文縮寫、價錢、功用以及是日常店鋪的文件，更甚的是老闆還要求他要跑數做生意，每張單要多於800元，而若顧客只買1件產品或沒有做會員則會被罵至狗血淋頭，樓主指自己是一位新人，沒有人教，平日只是自己慢慢嘗試，於是他感到十分委屈，不明白老闆為甚麼不能給時間讓他適應。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「若上班第一天便甚麼也懂得，你便是經理了。」，「盡力然後問心無愧便好了。」，也有人指，「你要加油！」，「萬事起頭難，可能只是老闆要求太高，你不要懷疑自己。」。

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另有網民指，「你當是歷練吧，若在這裏也能受得了，那麼其他地方也就不怕了。」，「辭職吧！人工又不是高但又受氣。」。

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責任編輯：關海儀