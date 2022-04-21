【職場熱話】 只擁中三學歷兼沒一技之長 30歲港男雖有保安牌卻不願入行 對前路感迷惘考慮進修

不少人在年輕時也會被勸要努力讀書，以致將來能找好工作，而若然不是讀書的料子也應學習一技之長來謀生，而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己現時經已30歲，但學歷不高兼沒有一技之長，於是他向網民詢問自己應找甚麼工作才好。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【職場熱話】上班路上助兩姐妹尋電腦 打工仔遲到憂被扣勤工獎 【下一頁】

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「你可以選擇讀2年夜校來進修自己。」，「嘗試做地盤雜工吧！」，也有人指，「地盤裝修人工也不錯。」，「M記也經常請人。」。

樓主最後有在討論區留言指，「其實我也有興趣當警察，只是不知道在進修2年後三十多歲，警隊還會不會收我。」。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀