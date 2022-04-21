  • 26°C
香港時間 : 2022421日 (四) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 只擁中三學歷兼沒一技之長 30歲港男雖有保安牌卻不願入行 對前路感迷惘考慮進修

理財智慧 17:27 2022/04/21

分享：

分享：

不少人在年輕時也會被勸要努力讀書，以致將來能找好工作，而若然不是讀書的料子也應學習一技之長來謀生，而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己現時經已30歲，但學歷不高兼沒有一技之長，於是他向網民詢問自己應找甚麼工作才好。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【職場熱話】上班路上助兩姐妹尋電腦 打工仔遲到憂被扣勤工獎 【下一頁

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「你可以選擇讀2年夜校來進修自己。」，「嘗試做地盤雜工吧！」，也有人指，「地盤裝修人工也不錯。」，「M記也經常請人。」。

樓主最後有在討論區留言指，「其實我也有興趣當警察，只是不知道在進修2年後三十多歲，警隊還會不會收我。」。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
職涯規劃 職業訓練局 全職 香港

上一篇文章

【職場熱話】 港男現職大公司月薪3.5萬 壓力大欲轉細公司3.1萬 每年加薪10%感心動

下一篇文章

【職場熱話】上班第2天被要求完全熟悉店務 稍出錯被罵至狗血淋頭 打工仔感委屈兼受氣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款