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【職場熱話】 港男現職大公司月薪3.5萬 壓力大欲轉細公司3.1萬 每年加薪10%感心動

理財智慧 17:28 2022/04/21

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不知道大家在選工時會以甚麼為首要的考慮條件呢？是會先考慮人工還是工作量及前景呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時於大公司工作，人工及福利不差，但工作壓力卻十分大，而最近他找到另一份工作，雖然人工較低也沒有福利，但對於工作內容熟悉，感較自由，於是他向網民詢問該選那份工作才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】首日上班未有安排簽約 數日後卻慘被解僱 打工仔遇伏工感不滿 【下一頁

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 再找另一間公司吧，少4000元太多了。」，「即使細公司首年加10%，但也未追到少了的4000元吧，而且還未計少了的花紅。」，也有人指，「新工最吸引的是對於工作內容熟悉，壓力較少。」。

另有網民指，「細公司請人人工要比大公司高，除非你受不了，否則一定是大公司。」，「轉工要減人工，怎樣也說不過去。」。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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責任編輯：關海儀

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