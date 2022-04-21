  • 26°C
香港時間 : 2022421日 (四) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】長實參與越南胡志明市招商會議 計劃投資地產項目

股樓投資 16:42 2022/04/21

分享：

分享：

李嘉誠家族旗艦之一的長實集團(01113)近年不時於本港以外地區進行投資，觸及的項目包括地產、基建和酒館等。近日越南媒體《The Saigon Times》報道，長實透過當地合作夥伴萬盛發集團(Van Thinh Phat),和越南胡志明市市長潘文邁會面，洽商當地投資事宜。該報道又指，長實把胡志明市定位為金融及技術戰略中心，有意在當地發展高端房地產項目，覆蓋住宅、辦公樓和商業中心。長實執董趙國雄表示，對當地投資有信心。

【異動股】 美團聯合創辦人王慧文兩度減持 套現逾億元 股價一度挫逾8%  詳情請看【下一頁

獲邀參與胡志明市招商會議的機構，還包括日本大型企業歐力士(美：IX)。長實全日收報54.7元，上升0.5%。

滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

長期以來，長實海外投資集中於英國、澳洲和加拿大等地區，相對下以往在東南亞的投資，僅涉及新加坡的個別地產項目，包括大型辦公樓One Raffles Quay及濱海灣金融中心，和高端住宅項目The Vision等。

同場加映  【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

長實集團（01113） 港股

上一篇文章

【券商點睇】中銀證券稱防止悲觀預期自我實現 驚惕經濟二次探底

下一篇文章

【2022消費券】利園區加推第二階段消費禮遇 消費滿指定金額 即享3重消費獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款