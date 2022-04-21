【長和系】長實參與越南胡志明市招商會議 計劃投資地產項目

李嘉誠家族旗艦之一的長實集團(01113)近年不時於本港以外地區進行投資，觸及的項目包括地產、基建和酒館等。近日越南媒體《The Saigon Times》報道，長實透過當地合作夥伴萬盛發集團(Van Thinh Phat),和越南胡志明市市長潘文邁會面，洽商當地投資事宜。該報道又指，長實把胡志明市定位為金融及技術戰略中心，有意在當地發展高端房地產項目，覆蓋住宅、辦公樓和商業中心。長實執董趙國雄表示，對當地投資有信心。

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獲邀參與胡志明市招商會議的機構，還包括日本大型企業歐力士(美：IX)。長實全日收報54.7元，上升0.5%。

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長期以來，長實海外投資集中於英國、澳洲和加拿大等地區，相對下以往在東南亞的投資，僅涉及新加坡的個別地產項目，包括大型辦公樓One Raffles Quay及濱海灣金融中心，和高端住宅項目The Vision等。

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