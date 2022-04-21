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【全球通脹】雀巢首季銷售額勝預期　料加價有助達成今年利潤率及銷售增長目標

股市 15:20 2022/04/21

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【全球通脹】雀巢首季銷售額勝預期　料加價有助達成今年利潤率及銷售增長目標

食品企業雀巢集團（Nestlé）今年首季銷售額增長5.4%至222億瑞士法郎，好過預期；有機增長達到7.6%，超過市場預期的5%。雀巢重申2022年的有機銷售額增長約5%，基本營業利潤率在17.0%至17.5%的目標。

市場原先憂慮雀巢在俄羅斯停售部方產品，同時通脹加速將威脅雀巢盈利能力。雀巢表示，成本通脹繼續急劇上升，今年內採取進一步的定價及緩解措施。

期內雀巢寵物護理及咖啡再次成為表現最好的類別，帶動雀巢銷售額上升。雀巢提到，北美地區的有機增長達9.9%，原因是售價上漲、電子商務強勁勢頭以及戶外渠道的進一步復甦。

雀巢已停止在俄羅斯銷售非必需品，如KitKat 朱古力，但仍繼續供應嬰兒配方奶粉和醫療營養品。雀巢去年在俄羅斯的銷售額為 17 億法郎。雀巢又稱，鑑於貿易條件嚴重中斷以及雀巢決定專注於提供基本食品，有機增長現在不包括俄羅斯地區。

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