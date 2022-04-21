【理財智慧】比人綁架捉咗都有得賠？ 一文了解一般保險

如果對保險有一定的了解，都會知道保險分為不同的類別，包括最常見的人壽保險和醫療保險。但原來云云保險中有一款稱為「普通保險」，原來我們不知不覺間都經常接觸到普通保險，甚至部分讀者可以一年買數次，本文便會簡介何謂一般保險。

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一般保險

一般保險(General insurance ) 即保險業的「2號牌」，在市面上有部分保險公司專營一般保險，例如之前的泰加保險專營的士車保、公司的醫療保險等。一般保險除了提供身故及身故以外保障，例如車保，除了保障駕駛者因為交通意外造成的損失，也保障第三者因意外的損失。

最常見一般保險

在一般保險中，我們最常用便是旅遊保險和家居保險。雖然在疫情期間，大部分讀者可能過去一年都未有機會去旅行(但可以趁日元1:6先換好錢為「去鄉下」準備)，但相信日後回復正常後，不少讀者都會考慮出門旅遊。當然外遊不一定需要購買旅遊保險，但萬一遇到意外或財物損失都可以提供額外保障，最常見便是「掟爆行李」。家居保是申請按揭的必要條件，以保障銀行對於物業完整性提供保障。

虛擬保險

正如之前幾篇文章提及，隨著虛擬保險興起，一般保險比過往更趨多元化和日新月異，由於大部分一般保險保費不高，以一份意外保險為例，可能動輒只是數百元，由於虛擬保險省卻經紀佣金，變相為保險產品提供彈性，例如有Onedegree 的寵物保險、九巴和YAS微保險為月票客戶提供保險。

綁架與勒索保險

要數香港近年最轟動的綁架事件，相信已經是發生於2015年的羅君兒綁架案。在現今世界中，綁架和勒索是一個日益嚴重的威脅。不少名門望族、富豪都擔心不論在本地或海外旅遊都有被綁架風險。因此不少保險公司都提供綁架與勒索保險。主要保障贖金、勒索、非法禁錮和劫持，也可以加上失蹤和政治避難等。至於保費和實際保障，有需要讀者可以向經紀查詢，相信可以提供專門化服務。

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記者：陳佳恩