  • 25°C
香港時間 : 2022421日 (四) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】比人綁架捉咗都有得賠？ 一文了解一般保險

理財智慧 17:56 2022/04/21

分享：

分享：

如果對保險有一定的了解，都會知道保險分為不同的類別，包括最常見的人壽保險和醫療保險。但原來云云保險中有一款稱為「普通保險」，原來我們不知不覺間都經常接觸到普通保險，甚至部分讀者可以一年買數次，本文便會簡介何謂一般保險。

同場加映:【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

一般保險
一般保險(General insurance ) 即保險業的「2號牌」，在市面上有部分保險公司專營一般保險，例如之前的泰加保險專營的士車保、公司的醫療保險等。一般保險除了提供身故及身故以外保障，例如車保，除了保障駕駛者因為交通意外造成的損失，也保障第三者因意外的損失。

最常見一般保險
在一般保險中，我們最常用便是旅遊保險和家居保險。雖然在疫情期間，大部分讀者可能過去一年都未有機會去旅行(但可以趁日元1:6先換好錢為「去鄉下」準備)，但相信日後回復正常後，不少讀者都會考慮出門旅遊。當然外遊不一定需要購買旅遊保險，但萬一遇到意外或財物損失都可以提供額外保障，最常見便是「掟爆行李」。家居保是申請按揭的必要條件，以保障銀行對於物業完整性提供保障。

虛擬保險
正如之前幾篇文章提及，隨著虛擬保險興起，一般保險比過往更趨多元化和日新月異，由於大部分一般保險保費不高，以一份意外保險為例，可能動輒只是數百元，由於虛擬保險省卻經紀佣金，變相為保險產品提供彈性，例如有Onedegree 的寵物保險、九巴和YAS微保險為月票客戶提供保險。

綁架與勒索保險
要數香港近年最轟動的綁架事件，相信已經是發生於2015年的羅君兒綁架案。在現今世界中，綁架和勒索是一個日益嚴重的威脅。不少名門望族、富豪都擔心不論在本地或海外旅遊都有被綁架風險。因此不少保險公司都提供綁架與勒索保險。主要保障贖金、勒索、非法禁錮和劫持，也可以加上失蹤和政治避難等。至於保費和實際保障，有需要讀者可以向經紀查詢，相信可以提供專門化服務。

 

同場加映:【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩

開啟hket App，閱讀全文
虛擬保險 醫療保險 寵物保險 保險公司 旅遊保險 醫療保險 家居保險 人壽保險

上一篇文章

【珠璣人生@iM網欄】以積極和正面的態度面對 疫情下的苦中一點甜

下一篇文章

【虛擬經濟】尖沙咀大型NFT快閃店周六開幕 展出45張藝術品 4場座談會分享投資價值潛力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款