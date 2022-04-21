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【限聚令】限聚令今放寬　酒吧業仍被禁嘆不公

商業 15:17 2022/04/21

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香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在記者會上指，現屆政府對晚間消閒行業不公與打壓。（梁偉榮攝）

港府今起放寬限聚令，但酒吧、麻雀行業仍然關閉，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在記者會上指，不解其他行業重啟時，酒吧和麻雀會所仍然關閉，並認為現屆政府對晚間消閒行業不公與打壓。

【消費習慣】港人「可持續消費」意識增強　Carousell：00後用戶搜尋二手商品升幅最大

酒吧仍要關閉，他指出，不少食肆如火鍋館、居酒屋也有酒牌，但以餐廳名義便能復業。局方向其解釋仍然被關閉，皆因其售賣酒精飲品、酒吧音量也較大，客人需貼近說話。港府更引用專家的意見，表達他們潛在較高散播病毒的危險性。

惟他認為，對病毒是否在晚間才會出沒存疑，故不理解酒吧業界每次最快停業，當食肆復業時，他們需等待食肆復業後一段時間，才能夠復業。

經營酒吧約40年的酒吧業界代表鄭志坤指，食肆復業也有售酒精飲品，與酒吧的模式相似，形容食肆像「搶生意」一樣，故不理解為何酒吧不能復業。

酒吧業界代表王浩賢指，為了維持繳付租金等開支，在疫情後已賣車、賣樓。過去逾兩年疫情爆發後，已有一年時間被勒令停業而「白交租」，現只期望能夠盡快復業。

麻雀館和聯誼會停業　合共逾一年

部份娛樂場所復業，但麻雀處所仍沒能恢復。麻雀會所業界代表梁麗嫦表示，其經營的為聯誼會，設有獨立房間，並只有認識的人才在獨立房間玩樂，房間也設洗手間，甚少與他人接觸。

香港麻雀娛樂公司董事總經理張家寧指，爆發疫情後的兩年半內，停業超過一年，業界在水深火熱之中，但同樣為娛樂事業的遊戲機和桌球已放寬，故不理解他們無法復業的原因。

梁立仁期望，港府讓酒吧等行業盡快復業，倘若港府持續要求酒吧等行業停業，冀公平對待並提供更多的合理補償。

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記者：馬意文

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