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佛州法院推翻CDC公共交通口罩令 美司法部上訴

環球社會熱點 15:30 2022/04/21

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美國佛羅里達州法院早前推翻疾控中心（CDC）的公共交通工具口罩令，指這項口罩令違法。但CDC指目前仍有必要實施口罩令防疫，美國司法部宣布就佛州法院的決定上訴。

【新冠肺炎】西班牙醫護20日內兩度確診 中齊兩變種病毒 【下一頁】

CDC自去年2月頒布口罩令，要求民眾在乘坐巴士、地鐵、飛機等公共交通工具期間必須戴口罩，措施延長至下月3日。

但佛州地區法官周一（18日）指有關口罩令違法，指CDC沒有遵照適當的制定規則程序頒令，因此其行為屬於越權。佛州法官宣布推翻CDC的口罩令。

佛州法院宣布裁決後，達美航空（Delta Air Lines）等多間航空公司相繼表示，旅客乘坐飛機時可自行選擇是否佩戴口罩。Uber及Lyft等電召車公司也選擇終止執行口罩令。

不過CDC周三（20日）表明已要求司法部就佛州法院的判決上訴，強調CDC要求民眾乘坐公共交通工具時戴口罩，仍然是公共衛生必要條件。

司法部已經向美國聯邦第11巡迴上訴法院，就佛州法院的裁決提出上訴通知。但司法部並無詳細說明是否打算尋求緊急命令恢復執行口罩令，也並無詳列上訴理由。

Moderna新加強劑有效抗Omicron等變種  【下一頁】

美國旅遊協會（U.S. Travel Association）周三表示，戴口罩要求在新冠疫情最嚴重時期至關重要。但協會認為政府要求民眾乘坐公共交通工具時戴口罩，與當前公共衛生狀況完全不符。

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責任編輯：鄭錦玲

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