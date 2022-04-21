【二手樓價】豪花1560萬馬鞍山銀湖．天峰　4年後帳蝕50萬

疫情持續放緩，市場累積購買力出籠，各區二手交投量增多，個別屋苑甚至出現破頂成交，但市場仍見錄蝕讓買賣。有買家於2018年以1,560萬元購入馬鞍山銀湖．天峰，持貨約4年，現帳面蝕50萬元。

中原地產陳鴻霆說，銀湖．天峰6座中層C室，實用面積1,012平方呎，三房一套連儲物房間隔，今年1月放盤，當時叫價1,780萬元，最後累減270萬元，以1,510萬元易手，實用呎價約14,921元，較市價低約半成。

資料顯示，原業主於2018年以1,560萬元購入上址，持貨約4年，現帳面蝕50萬元，物業期內貶值約3％。

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