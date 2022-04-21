  • 27°C
香港時間 : 2022421日 (四) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】豪花1560萬馬鞍山銀湖．天峰　4年後帳蝕50萬

股樓投資 15:22 2022/04/21

分享：

分享：

疫情持續放緩，市場累積購買力出籠，各區二手交投量增多，個別屋苑甚至出現破頂成交，但市場仍見錄蝕讓買賣。有買家於2018年以1,560萬元購入馬鞍山銀湖．天峰，持貨約4年，現帳面蝕50萬元。   

中原地產陳鴻霆說，銀湖．天峰6座中層C室，實用面積1,012平方呎，三房一套連儲物房間隔，今年1月放盤，當時叫價1,780萬元，最後累減270萬元，以1,510萬元易手，實用呎價約14,921元，較市價低約半成。

資料顯示，原業主於2018年以1,560萬元購入上址，持貨約4年，現帳面蝕50萬元，物業期內貶值約3％。

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股 

錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 馬鞍山 中原地產

上一篇文章

【異動股】 美團聯合創辦人王慧文兩度減持 套現逾億元 股價一度挫逾8%

下一篇文章

【電動車】Tesla首季業績勝預期　盈利大增6倍創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元
【職場熱話】 30歲幼教老師月入26K 上司要求高壓力大 考慮轉行怕人工低
【職場熱話】 30歲幼教老師月入26K 上司要求高壓力大 考慮轉行怕人工低
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
滙豐予恒指今年目標25410點 料價值股跑贏增長股 推薦4大投資主題逾30隻港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款