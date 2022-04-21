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【黑客攻擊】Google去年錄史上最多「零日漏洞」　數量增逾1倍

科技 15:18 2022/04/21

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Google在2021年共錄得58個漏洞，是有史以最多，較2020年的25個漏洞，增加超過1倍。（法新社）

若沒有修補程式的安全漏洞，將造就黑客進行「零日攻擊」（zero-day attack）的機會。Google發布報告顯示，Google在2021年共錄得58個漏洞，是有史以最多，較2020年的25個漏洞，增加超過1倍。

Google指出，在檢測到的58個「零日漏洞」中，只有兩個（針對iOS和Mac設備）是真正新的漏洞，其餘的是眾所周知的漏洞的變種，其中67%是內存破壞漏洞的某種變種。

【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制

但Google警告，該公司是無法全面檢測所有「零日漏洞」，例如WhatsApp、Signal、iMessage和Telegram等容易成為黑客攻擊目標的通訊平台，在2021年竟然沒有報告發現任何「零日漏洞」。

8年以來  只發現兩個「零日漏洞」

事實上，自2014年以來，Google只在以上通訊平台錄得兩個「零日漏洞」。Google懷疑，可能與這些平台缺乏檢測或未有披露漏洞，而數字低並不代表漏洞不存在。

【網絡安全】用戶小心！假冒Windows 11網站出現隨時盜取個人資料

此外，Google旗下有一個「Project Zero」的精英漏洞獵人團隊（a team of elite bug hunters），旨在使黑客進行「零日攻擊」的成本更高、資源更密集、整體更困難，但Google表示這是一項進展中的項目，仍需時間持續優化。

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責任編輯：陳卓賢

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