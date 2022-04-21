【ET講股通】梁耀康：繼續補裂口（附time code）（第二版︰加入文字內容）

恒指今早低開163點，早段一度收窄至跌24點，及後走勢再向下，半日報20580點，跌364點，成交581.6億元。午後恒生科技指數跌3.85，暫報3975點，失守4000關。美團 （03690） 受聯合創辦人王慧文減持逾74萬股，股價曾跌逾7%；騰訊 （00700） 亦跌4%；中海油 （00883） A股首掛曾升44%後回軟，中海油 （00883） 曾跌逾3%；藥明生物 （02269） 曾跌近9%。恒指在3月17日曾留下上升裂口，近3個交易日回試補此裂口，大市去向如何？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：19 - 港股今日市況速覽

01：16 - 恒指補3月中裂口機會大 上證指數未見支持勢向下

02：45 - 困擾A股兩大因素 因素一：內地疫情 因素二：放寬貨幣政策不似預期

03：30 - 美滙指數抽升 10年期美債息現壓力

04：28 - 日圓貶值幅度逾一成

05：45 - 上證拖累港股 短期難憧憬再有利好政策出台

07：02 - 今科技股偏弱 美團 （03690） 被大股東減持

07：45 - 民營內房股偏弱 國企內房中國神華 （01088） 亦見下行壓力

10：25 - 油價曾試穿100美元 中海油 （00883） 回A後跌3%現沽壓

13：35 - 英美加息利好滙控 （00005） 、中銀香港 （02388）

15：18 - 滙控 （00005） 若穿52.35元先止蝕 如失45元或轉勢

17：23 - 中銀香港 （02388） 28.7元短綫先止蝕 上望32.75元

19：10 - 觀眾問股：之前666元買入5手騰訊 （00700） 咩位再溝貨比較好？

20：44 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 現價可入嗎？

22：10 - 觀眾問股：小米 （01810） 22元成本價，現在可以入貨溝淡嗎？

24：35 - 觀眾問股：宏光半導體 （06908） 成本價5.6，近期可返家鄉嗎？

25：51 - 觀眾問股：華能國際電力 （00902） 買入價3.8元，不知可否返家鄉？

29：39 - 觀眾問股：港交所 （00388） 上方阻力及下方支持位？

31：53 - 觀眾問股：恒指是否要補裂口？ 會下試3月中低位？

35：09 - 甚麼股份受惠加息？

36：45 - 美股回穩指標：美滙指數回試100以下 美10年期債息走向

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看→https：//video.hket.com/video/3234593

------

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指再跌262點，收報20682點，大市成交1,200億元。展望後市，料需回補3月中上升裂口底部20120點，且看能否在該水平找到支持，下一級看20000心理關口。

A股受壓，上證跌2.3%，深成指、創業板指持續尋底，拖累港股。若A股跌勢未止，港股恐難有運行。A股主要受累疫情及幣策放寬未如預期。兩大外部因素亦影響中港股，以至新興市場、日股：一、美滙指數企穩100樓上；二、美10年債息向上逼近3厘。在美國收水的大環境下，內地勢必預留藥彈，在儲局落實收水縮表及內地疫情受控下，方才出手提振經濟。

不同板塊方面，科技股續受壓。個別早前強勢的板塊，現在不妨趁機分批食糊，如國企內房股、石油股、資源股。換馬的話，續可留意高息股，如長和系、公用股、領展 （00823） 等。另外，滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 亦可留意，有望受惠加息周期及本地防疫措施放寬。現價短炒的話，滙豐以52.35元止蝕，中銀以28.7元止蝕。

部署上，宜以防守為主。甚麼也不做，持有現金也是好辦法。大市能否回穩轉強，還看美滙指數會否回落至100以下，以及美國10年債息走向。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、阿里巴巴、小米、宏光半導體、華能、港交所。立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

------

*逢周晚上8時【ET財智Talk】專家解構市場形勢*