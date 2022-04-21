【虛擬經濟】尖沙咀大型NFT快閃店周六開幕 展出45張藝術品 4場座談會分享投資價值潛力

加密貨幣交易所AAX旗下的新部門AAX Trends，將於本月23日至5月9日，於尖沙咀K11購物藝術館舉辦首個「NFT快閃店」活動。快閃店以「Early Days of Crypto – Apes. Pixels. God」為主題，場內除了會向公眾展示多達45張NFT藝術品外，並將於兩個周末舉行多場座談會，由主辦單位AAX以及多位NFT領域專家，向公眾介紹加密貨幣領域蘊藏的價值潛力。

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整個快閃店的藝術展示空間，分為「猿猴」（Apes）、「像素」（Pixels）及「神」（Gods）三個獨立區域，全數NFT作品共45件，一入場就是「神」區域，在這裡可以找到AAX與數碼藝術家FrankNitty3000聯合創作的NFT藝術品「加密貨幣之神」系列，當中五位「神祇」包括了Satoshi Nakamoto（比特幣創造者）、Jack Dorsey（Twitter創辦人）、Elon Musk（Tesla及SpaceX創辦人）、Cathie Wood（科技股女股神）及Michael Saylor（加密幣大好友）。據了解，「加密貨幣之神」系列已被鑄造，但仍未於OpenSea上架，暫時未有價格。

此外，「猿猴」區域就展示了14款來自香港Elite Apes私人收藏的「Bored Ape Yacht Club」NFT藝術品，至於「像素」區域就展示了26款具有香港特色的NFT藝術品。

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主辦單位將於4月23日及24日，舉行多場30分鐘導賞團，介紹各區NFT背後的意義。另外，4場英語座談會則會分別在4月30日及5月7日舉辦，主題包括「如何判斷NFT的價值 - 挖掘下一個BATC/Cyptopunks的秘方」、「NFT前沿藝術家 - 在世界之亂中的機遇和挑戰」、「NFT與元宇宙 - 你不能錯過下一股的熱潮」，以及「NFT前沿藝術家 - 對世界的影響」。

據AAX加密貨幣交易所透露，全球仍有96%的人尚未擁有比特幣及其他數碼資產，因此期望通過一系列低門欖的產品和服務，積極推動加密貨幣文化。

AAX研究和戰略主管Ben Caselin表示：「數碼世界的可能性是無窮無盡的，在這個新興行業中創新發展日新月異，而面對的最大挑戰往往是不足的時間及關注度。本次 AAX Trends快閃店探討了非同質化資產類別的演變，長遠發展潛能及可能性。我們亦邀請多位行業領袖、藝術家與對此範疇感興趣的群眾一同深入交流，希望透過AAX Trends這個平台加深大眾對 NFT 的理解，發掘更多新觀點。」

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責任編輯：嚴浩文