【投資者信任度】CFA調查：港21%投資者投資加密貨幣　不足三成零售投資者相信ESG投資承諾

▲ CFA調查顯示，港21%投資者投資加密貨幣，不足三成零售投資者相信ESG投資承諾。

CFA協會發表《增強投資者信任度——2022年CFA協會投資者信任度研究報告》，報告發現投資者對金融服務的信任度升至歷來高位。全球對金融服務具有高度或極高信任度的機構投資者比例上升至86%（上次調查的水平為65%），平均信任度達60%，亞太區的信任度分別為62%。除印度外，整體零售投資者對金融服務信任度均有所提升，香港的信任度輕微上升2個百分點至54%。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）表示，香港零售投資者對加密貨幣的信任度相對較低，僅為21%，對機械人投資顧問的信任度則為29%，但也有約60%的受訪者表示，未來三年能使用最新科技平台和工具來執行投資策略將變得更重要。

71%香港零售投資者擁有零售交易賬戶，比例在所有市場中排名第四。全球擁有零售交易賬戶的35歲以下人士比例，幾乎是65歲以上人士的兩倍，前者對於數碼工具的信任度（例如推送通知的溝通方式）高達92%，差不多是後者的3倍。總體71%的零售投資者表示，零售交易應用程式增加了他們對投資的理解，大多數人也表示這些應用程式增加了他們的交易頻率。

88%香港投資者對ESG投資有興趣

四分之三（74%）全球零售投資者更偏向相信真人給予的投資建議，多於機械人投資顧問的建議。全球54%的零售投資者偏好在開始選用投資服務時與投資顧問親身會面。香港超過一半的零售投資者（51%）表示，親身互動是信任投資顧問的必需條件。

三分二全球機構投資者表示有投資於加密貨幣，當中又以政府支持的退休金計劃持倉比例最高（94%）。全球有32%的零售投資者有投資於加密貨幣，香港的比例為21%。全球相信加密貨幣能夠保值的零售投資者比例不足一半，機構投資者中此比例則高達84%。

所有市場的零售投資者均有興趣投資或已投資ESG投資策略（77%），而香港投資者的興趣更達88%。機構投資者對於ESG訊息和淨零碳承諾擁有高度信任（87%受訪者相信這些承諾），相比之下，只有不到一半（46%）的零售投資者相信這些承諾，顯示他們對潛在的「綠漂」（greenwashing）問題存在擔憂，香港零售投資者只有28%的人相信這些承諾。

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