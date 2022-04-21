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【法國大選】選舉辯論火藥味濃 馬克龍狠批馬琳勒龐親俄

環球社會熱點 14:32 2022/04/21

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法國周三（20日）舉行次輪投票前的唯一一次總統大選辯論，現總統馬克龍與極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐正面交鋒，雙方在俄羅斯及歐盟問題上針鋒相對。馬克龍批評馬琳勒龐與普京關係密切，又指一旦她當選，會帶領法國退出歐盟。

馬克龍支持度創大選新高 將與馬琳勒龐辯論 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）與馬琳勒龐（Marine Le Pen）的電視辯論全程充滿火藥味。馬琳勒龐先獲發言機會，她批評馬克龍無能力領導法國，難以勝任總統之位，又全程批評馬克龍打斷發言。

馬琳勒龐承諾永久減稅，每戶每月可增加150至200歐元（1,278至1,702港元）補貼，實行「還富於民」。但馬克龍對她提出的經濟提案感到質疑，指相關經濟措施成效不大，而且會造成不公。她隨即回撃馬克龍，「唔好教我做野」（Don't lecture me）。

而馬克龍亦不甘示弱，批評馬琳勒龐將法國債務與其他新冠措施混淆，反駁其說法錯誤，形容其論點「語無倫次」。

此外，馬克龍集中火力批評與馬琳勒龐與普京（Vladimir Putin）關係密切，由俄羅斯銀行為其所屬政黨提供貸款，指她有很多選擇，為何偏偏收受俄羅斯金援。馬琳勒龐回應，由於她無法在法國取得貸款，並堅稱這筆交易絕對不影響其獨立性，以及在辯論中聲援烏克蘭。

馬克龍領先優勢擴大 將與馬琳勒龐電視辯論 【下一頁】

馬克龍暗示一旦馬琳勒龐當選，會決定帶領法國退出歐盟，但遭她否認。馬琳勒龐表示，歐盟逼使法國進口質量較差的食品，呼籲民眾對本地食品及農業而自豪。

研究機構在辯論過後進行的迅速民意調查顯示，59%受訪者認為馬克龍表現較佳。

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責任編輯：郭麗明

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