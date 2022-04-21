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【消費習慣】港人「可持續消費」意識增強　Carousell：00後用戶搜尋二手商品升幅最大

商業 14:18 2022/04/21

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Carousell報告提到，年輕一代將會是推動循環經濟的增長潛力，其中「00後」比以往更支持二手買賣。

隨著綠色生活興起，消費者對環保意識抬頭，二手商品的接受度也逐漸提高。二手交易平台Carousell今（21日）公布最新數據，揭示2020年至2021年香港不同年齡層的二手購物模式以及偏好。

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Carousell指出，港人在過去兩年更容易接受二手商品。於2019至2021年期間，二手商品的數量在Carousell香港市場上升近60%。而2020年至2021年，所有年齡組別的二手商品搜尋次數均上升超過45%，可見本港社會逐漸轉向可持續消費模式。 

報告提到，年輕一代將會是推動循環經濟的增長潛力，其中「00後」比以往更支持二手買賣。18至24歲用戶的二手商品搜尋次數，於2020至2021年間增加了48%，而全新商品的搜尋次數於同期只錄得2%增長。18歲以下用戶購買二手商品的傾向更為明顯，2021年的二手商品搜尋次數較前一年大幅上升106%，有約一倍的增幅。 

青少年熱愛打機　二手遊戲機搜尋量最高

至於貨品種類，不同年齡層對二手商品各有偏好。18至24歲用戶最常搜尋的二手商品是遊戲機，分別是：Switch、PS4及PS5，跟典型青少年的興趣相符。年紀較大的用戶最喜愛搜尋二手收藏品，其中「迪士尼」更是54歲以上用戶的熱門搜尋關鍵字；25至34歲用戶則最常搜尋「Bearbrick」。35至44歲用戶偏好相對環保的興趣活動，例如踏單車，因此「單車」於熱門搜尋關鍵字排行榜佔第二位，此需求自2021年起便持續上升。

另外，由於社交距離措施生效，更多港人探索一些居家娛樂活動，因此興趣及遊戲是所有年齡組別搜尋次數最多的二手商品類別，緊隨其後為女裝和男裝。 

要吸引更多買家購買二手貨品，Carousell建議二手賣家可跟隨下列步驟，使商品在平台上脫穎而出： 1）選擇清晰的封面照片，並附上不同角度的產品照片，吸引買家注意； 2）填寫所有商品資料，包括選填部分； 3）運用現正試行的價格檢驗功能，檢視商品的建議出售價格，確保價格具競爭力。

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責任編輯：曾曉汶

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