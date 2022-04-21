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【ESG】螞蟻集團實現去年碳中和承諾　等於約1.5萬輛私家車一年碳排放量

股市 14:15 2022/04/21

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【ESG】螞蟻集團實現去年碳中和承諾　等於約1.5萬輛私家車一年碳排放量

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團公佈，已如期實現了去年公佈的碳中和目標和承諾，即透過節能減排、優化效率等綠色營運實踐，在三大範疇的總碳減排量達37909.87 tCO2e，約相當於1.5萬輛私家車行駛一年的碳排放量。

螞蟻集團指，去年減少碳排放1668.60 tCO2e及透通過使用自建光伏與採購綠電等可再生能源，避免碳排放21883.63 tCO2e。螞蟻是次首階段的減排數據獲得中環聯合（北京）認證中心有限公司（CEC）的認證。

螞蟻全年自身營運（範圍一、二）碳排放量為23159.54 tCO2e，通過購買足量國家核證自願減排量（CCER）抵銷，實現碳中和。至於範圍三的部分，螞蟻集團通過自研發的自適應彈性容量技術、潮汐調度技術、在離線混部技術、數據中心OceanBase數據庫技術等「綠色計算」技術，幫助供應鏈上游數據中心實現碳減排量達29591.48 tCO2e。

近兩年來，互聯網科技企業紛紛積極投入碳中和行動，騰訊 （00700） 承諾不晚於2030年，實現自身營運及供應鏈的全部碳中和，同時，不晚於2030年實現100%綠色電力。阿里巴巴和百度 （09888） 也均承諾在2030年前實現營運排放碳中和。

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編輯：姚卓然

港股 可持續發展 碳中和 ESG 阿里巴巴－SW（09988） 節能減排 電力 阿里巴巴

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