【投行傳聞】高盛據報向證監會舉報大摩執行大宗交易異常　證監據悉未啟動調查

▲ 【投行傳聞】高盛據報告密證監會 舉報大摩執行大宗買賣前股價「提前跌」

外電引述消息指兩家華爾街大行在香港陷告密風波。報道指，高盛向證監會舉報，大摩在執行個別股份大宗交易（block trades）前，相關股份股價已經下跌，暗示大摩將大宗交易消息流出。自美國證監會年初證實調查大摩等投行，懷疑他們在大宗交易前通風報信，使部分客戶避開大手沽貨所引發的股價下調，多地監管機構、投資界都關注投行大宗交易操守。

高盛、大摩和證監會都拒回應報道。

彭博最新引述一名消息人士指，證監會未有調查大摩大宗交易活動，並指證監會未有正式收到高盛的投訴。

外電：高盛舉報大摩涉藥明生物大宗交易 惟詳情欠奉

有外電較早前報道，高盛在3年前與證監會「非正式」會談時，提及有關指控。

基金或其他大戶在大手買貨或沽貨時，往往會尋求投行協助，盡量降低股價波動帶來的額外成本，投行理應向其他客戶保密，保障大宗交易客戶。

報道指，自今年2月美國當局傳出正調查大摩在亞洲大宗交易涉嫌違規時，中證監已要求大摩提供更多相關資料，香港證監會也向投行查詢大宗交易行為。

報道引述兩名消息人士指，高盛舉報大摩的指控包括關注藥明生物 （02269） 在2020年的大宗交易。2020年至21年間，大摩負責執行藥明生物至少9次大宗交易，但報道未有提及更多詳情，僅指有人發現大摩股票資本市場部門（ECM）有頻密討論大宗交易。

大摩今年初證實，自2019年收到美國證交會SEC對大宗交易的查詢。大摩活躍於大宗交易業務，據Dealogic資料，大摩2018年至21年在該業務的收入都勝過其他美資行。

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