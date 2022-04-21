新西蘭人奇招抗通脹 跨國網購澳洲買餸慳3成半

全球通脹加劇，各國民眾的生活成本也急升。但有新西蘭人近期出動奇招抗通脹，選擇跨國網購到澳洲網站買餸及生活雜貨，經計數更發現跨國買餸價格平足35%。不少新西蘭民眾都分享這個慳錢妙招，更指如果人們不介意等更長時間才收到貨就無問題。

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新西蘭上月的食品價格按年飆升7.6%，創下過去10多年來的最大按年升幅，蔬果物價更貴18%。對於不少早已飽受高油價、租金及按揭貸款利率上升等因素困擾的家庭而言，物價高漲帶來的生活負擔無疑是百上加斤。

英國《衛報》報道，新西蘭奧塔哥（Otago）一名女子上月底在社交媒體分享，她在澳洲網站大批購買果仁、乾貨和洗漱用品等雜貨，發現價格較她在本地購物便宜35%。這個女子的分享隨即引起不少新西蘭人仿效。

以下為澳洲超市Woolworths與新西蘭超市Countdown的物價對比：

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《衛報》引述一名居住威靈頓（Wellington）的女子Belinda指，她本身有定期在本地網店訂購雜貨的習慣。但她瀏覽澳洲網站時發現貨品種類較多之餘，物價也似乎遠低於新西蘭。

Belinda分別從新西蘭及澳洲兩地的大型購物網站，挑選相同款式和數量的商品。結果發現即使計入貨幣匯率差異、消費稅和少量海關費用，她在澳洲網站購買價值約267新西蘭元（約1,420港元）的商品，可節省近70新西蘭元（約370港元）。

如果連同新西蘭超市的送貨費用計算，她在澳洲網站購物合共更可節省近80新西蘭元（約430港元）。

不過Belinda表示由於庫存問題，澳洲網站上有一部分商品已經售罄，但她認為原因是不少新西蘭人都開始改用澳洲網站購物。

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《衛報》指很多新西蘭消費者都提到，到澳洲網站購物固然需時較長才收到貨，但買同樣的貨品卻可節省超過四分之一的費用。

也有部分人憂慮跨國網購會增加碳足印加劇氣候暖化，但隨著新西蘭物價飆升，不少家庭無奈採取這項措施節省開支。

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責任編輯：鄭錦玲