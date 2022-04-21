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【電動車】Tesla首季業績勝預期　盈利大增6倍創新高

環球政經 15:16 2022/04/21

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特斯拉（Tesla，美︰TSLA）公布首季業績，雖然面對供應鏈挑戰和上海封控影響生產，但收入和盈利均超出市場。Tesla第一季度收入187.6億美元，按年增 81%，高於市場預期的178億美元；上季盈利按年增658%至33.2億美元，創新高；每股盈利3.22美元，亦高於預期的2.26美元。公布業績後，Tesla股價盤後升5.52%，報1,031.18美元。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

Tesla汽車業務收入達168.6 億美元，接年增87%，毛利率躍升至創紀錄的32.9%。Tesla表示，收入增長的部分原因是交付汽車數量增加以及平均銷售價格上漲。Tesla第一季度汽車交付量為31萬輛，按年升約68%，截至3月底，Model 3及Model Y的交付量佔整體的95%，即29.5萬輛。


Tesla稱，上海工廠因當地疫情封控損失了大約一個月的生產量，現時生產正在有限度恢復。行政總裁馬斯克（Elon Musk）預料，生產速度放緩的情況下，今年仍有可能生產150萬輛汽車，即按年增50%。但他亦表示，現在訂購的等候名單很長，客戶可能要明年才能到貨。

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責任編輯：黃苑筠

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