約翰遜表示有意連任 尋押後表決查派對門誤導國會

英國首相約翰遜被揭封城期間曾參加派對，引發當地政壇動盪。英國國會將在當地時間周四（21日）表決，決定是否同意約翰遜曾就派對門事件誤導國會展開調查。約翰遜表示他有意保持英國保守黨黨魁身份，尋求連任首相職位。英國政府提出修正案，押後國會派對門誤導國會投票至警方調查結束。

約翰遜為派對門致歉 英保守黨前黨鞭提不信任動議 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）近期相位或會不保，但他表示希望再以保守黨黨魁身份，參加下屆英國首相選舉。約翰遜被記者問及，發生什麼情況才會辭職。他回應表示，目前未有太多想法，不希望現時作相關思考。他亦被問及，會否為結束派對門一事而主動提出信任投票。約翰遜則回應，為民眾及議會能做的最好事情，就是繼續專注於工作本身。

英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer） 等反對黨議員，早前提出動議，周四將投票決定是否交由下議院特權委員會（ privileges committee）調查，約翰遜有否在派對門一事上曾誤導國會。但英國政府周三（20日）提修正案，指在警方結束派對門調查，及公布高級官員格雷（Sue Gray）調查報告前，不應舉行投票。英國政府指，國會議員應作出決定時，應掌握所有事實。

約翰遜遭指控發起英首相府派對 否認曾誤導國會 【下一頁】

英國工黨此前曾呼籲保守黨議員，不要阻止對約翰遜展開調查，並指約翰遜最少4次誤導國會。其中包括去年12月1日時，約翰遜曾表示首相府所有人都遵守指引；12月8日時，約翰遜在下議院表示，未有舉行派對，未有違反任何防疫規則等。

約翰遜周四出訪印度，不會出席國會投票。《路透社》分析指，由於保守黨在國會佔多數席位，政府提案料將通過。

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責任編輯：李俊儀