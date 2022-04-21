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【2022消費券】受惠於消費券人流及商戶生意額升逾2成　新地3間商場推3大策略延續消費券勢頭

理財智慧 18:38 2022/04/21

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 社交距離措施即日起逐步放寬，恢復晚市堂食及增至四人一檯。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示：「受惠於政府發放新一期5,000元電子消費券及復活節長假期帶動，新地旗下3個旗艦商場人流及商戶生意額錄得按月升逾2成；預期5月人流及生意額按月上升3成及5成。」

隨著4月21日社交距離措施逐步放寬，新鴻基地產旗下旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點以及葵芳新都會廣場，為迎來晚市堂食後首個餐飲黃金檔期，商場宣佈斥資1,500萬元，推出3大策略吸客。

策略一：重開晚市堂食 商場推高額回贈吸客
三大商場過百間食肆超過9成接受消費券，商戶為吸引人流更提供各式各樣的折扣回贈，包括低至7折或單點美食半價優惠；商場亦於4月初推出「全城消費加碼賞」，讓顧客單日可換領高達$4,150購物贈券或享高達33%回贈。 

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策略二：加碼購物獎賞低至3折 延續消費券的勢頭
新地三大商場於5月加推換領優惠。更與場內逾200間商戶加碼推出低至3折的購物優惠，商品涵蓋服飾、美妝及家電等等。

三大商場5月加推換領優惠

MOKO新世紀廣場
  1. 換領高達$2,200購物贈券
  2. 523日後6點後消費額外送$100時裝贈券
YOHO MALL形點
  1. 換領高達$4,150購物贈券
  2. 523日後加推換領$200新地商場贈券回贈
葵芳新都會廣場
  1. 換領高達$350購物贈券
  2. 5月加推換領高達$200美容電子立減券回贈

策略三：5設置戶外主題佈置 市民可免費打卡兼暢遊

新地三間商場亦將於5月在場內設置不同主題免費參與的戶外佈置︰

  • MOKO有加入更多「打卡玩樂」元素的「JOY@MOKO」，配合重開的「MOKO 動樂園！」，最適合一家大小遊玩。
  • 新都會廣場特設趣緻汪星球狗狗萌友裝置的「DOGA 大師班」
  • YOHO MALL 以甜品為主題的「Ahiru No Pekkle · Pochacco 甜蜜約會」，發售過200 Ahiru No PekklePochacco Sanrio 產品，當中超過20款全新推出之主題精品及食品。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費

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撰文 : 陳楚琨

經濟 商品 電子消費券 Moko 形點 YOHO Mall 新都會廣場 Metroplaza 商場 餐飲 玩樂 香港

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