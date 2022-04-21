【2022消費券】受惠於消費券人流及商戶生意額升逾2成　新地3間商場推3大策略延續消費券勢頭

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社交距離措施即日起逐步放寬，恢復晚市堂食及增至四人一檯。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示：「受惠於政府發放新一期5,000元電子消費券及復活節長假期帶動，新地旗下3個旗艦商場人流及商戶生意額錄得按月升逾2成；預期5月人流及生意額按月上升3成及5成。」
隨著4月21日社交距離措施逐步放寬，新鴻基地產旗下旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點以及葵芳新都會廣場，為迎來晚市堂食後首個餐飲黃金檔期，商場宣佈斥資1,500萬元，推出3大策略吸客。
策略一：重開晚市堂食 商場推高額回贈吸客
三大商場過百間食肆超過9成接受消費券，商戶為吸引人流更提供各式各樣的折扣回贈，包括低至7折或單點美食半價優惠；商場亦於4月初推出「全城消費加碼賞」，讓顧客單日可換領高達$4,150購物贈券或享高達33%回贈。
策略二：加碼購物獎賞低至3折 延續消費券的勢頭
新地三大商場於5月加推換領優惠。更與場內逾200間商戶加碼推出低至3折的購物優惠，商品涵蓋服飾、美妝及家電等等。
三大商場5月加推換領優惠
|MOKO新世紀廣場
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|YOHO MALL形點
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|葵芳新都會廣場
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策略三：5月設置戶外主題佈置 市民可免費打卡兼暢遊
新地三間商場亦將於5月在場內設置不同主題免費參與的戶外佈置︰
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撰文 : 陳楚琨