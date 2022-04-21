▲ 【電子消費券2022】Trip.com明日起推快閃優惠 低至24折搶Staycation 套票

政府新一輪消費券已經發放，隨着今日起社交距離進一步放寬，Trip.com再度推出消費券大激賞，由4月22日上午10時至4月24日下午11時59分（本週五至本週日），在原有的週末快閃優惠上加碼， 一連2天推出快閃限量/限時搶優惠。

活動期間，用戶除可一如平常地在週末於Trip.com「週末快閃優惠（Weekend Super Sale）」的活動頁面選購心水活動產品，本週更有機會以低至24折價格搶購人氣熱賣酒店Staycation住宿套票、以低至1折價格搶購精選當地體驗門票優惠，及競搶5折酒店優惠代碼。

限量搶低至24折至筍人氣 Staycation 套票：首先推出兩家超級優惠酒店Staycation快閃限量搶： 香港愉景灣酒店：山景客房住宿，連自助早餐+3道菜午餐， 連稅每晚HK$1,067 ，限量12個間夜 香港文華東方酒店： 城市景觀客房住宿，連早餐+晚餐 +外帶下午茶，連稅每晚HK$1,688，限量12個間夜

同日下午2時起，將會有另外兩家人氣酒店的超級優惠參與Staycation快閃限量搶： 香港港麗酒店：豪華特大床房住宿，連自助早餐+自助午餐， 連稅每晚HK$1,228，限量12個間夜 香港帝苑酒店： 行政豪華客房住宿免費升級至行政尊貴房， 連Crown Club酒廊早餐或雅苑座自助早餐+ Crown Club下午茶+晚間雞尾酒和開胃小吃+歡迎水果， 連稅每晚HK$878，限量12個間夜

限量/限時搶低至1折門票優惠： 4月22日上午10時起，用戶即可以半價購買《侏羅紀×恐龍樂園》香港站展覽成人門票（限量200張，單次購買最多4張） 用戶更可以HK$11購買香港天際100 （Sky100）香港觀景台門票（自開售起至2022年4月25日，名額無限）

限量搶酒店5折優惠代碼（手機App專享） 4月23日上午10時起，用戶更可以Trip.com手機App登入會員，於活動頁面競搶酒店5折優惠代碼（限量40個名額，先到先得，限手機App 使用）。用戶競搶成功後，優惠碼將儲存至用戶帳戶內，用戶只需在當晚11時59分前預訂酒店即可使用。該優惠扣減上限為HK$500，適用於Trip.com頁面所有香港本地酒店產品。



除此以外，Trip.com亦聯同不同的支付平台和機構推出不同的優惠，於Trip.com使用指定優惠付款渠道 （Tap&Go、Alipay HK 或 WeChat Pay）預訂當地體驗產品可享即時折扣優惠，每單折扣高達HK$60。

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