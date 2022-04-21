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梅根畫國旗撐烏克蘭 竟失手擺烏龍？

環球社會熱點 15:06 2022/04/21

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烏克蘭與俄羅斯戰爭開始後，西方世界一面倒支持烏國，不少知名人士聲援烏克蘭。英國哈里王子的太太梅根日前出席活動時，亦親手繪畫烏克蘭國旗以表支持。但英媒發現，梅根似乎搞錯烏克蘭國旗。

【英國王室】梅根貴婦造型出巡海牙 日使10萬置裝（多圖） 【下一頁】

英國駐荷蘭大使館周三（20日）發放梅根（Meghan Markle）在周日（17日）參加活動的照片。英媒《每日郵報》發現，梅根在畫烏克蘭國旗時，疑似把國旗顏色上下倒轉，更把「和平」一詞寫在錯誤一邊。

    點擊圖片放大
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梅根所畫的烏克蘭國旗是黃色在上，藍色在下，而她在藍色一端寫下「和平」（Peace）。即使正常展示，和平一字亦會反映梅根畫錯。正確烏克蘭國旗則為藍色在上，黃色在下。

據現場人士透露，梅根當日相當好傾，與家長及其他小朋友一同聆聽兒童故事後，更向眾人表示十分掛念在美國的一雙兒女。據悉，梅根周一（18日）已返回美國，哈里則留在荷蘭至本周末。

【英國王室】哈里同威廉兩年零交流 想請調解員破冰 【下一頁】

哈里與梅根早已表示支持烏克蘭，上月更向多個慈善團體捐款。在殘疾軍人運動會Invictus Games開幕禮上，梅根公開支持烏克蘭，指所有人與「烏克蘭隊」同在。

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責任編輯：吳漢培

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