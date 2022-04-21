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【港元滙價】港滙今低見7.845　星展李若凡：下半年料反覆試7.85

宏觀解讀 23:30 2022/04/21

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【港元滙價】港滙曾低見7.8449　續創兩年半低位、僅距弱方兌換保證51點子

美元仍在高位整固，美滙指數續於100左右水平徘徊，港滙持續弱勢，進一步逼近7.85的弱方兌換保證水平。 港滙曾低見7.8450，續創2019年10月低位，與弱方兌換保證水平僅得50點子差距。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，港滙近期不斷走弱主要是美元持續偏強，日前美滙指數更曾升破101，而且美國加息，但本港流動性充足，港美息差正擴闊，套息活動增加，加上港股偏弱，亦為港滙帶來壓力。

星展李若凡：料港銀體結餘年底跌破2000億水平

李若凡指，由於美滙指數升破101後稍有回落，短期息差擴闊情況或未至於讓港滙觸7.85弱方兌換保證，相信聯儲局下月倘如市場預期，宣布加息半厘，屆時港滙觸7.85弱方兌換保證的機會較大，今年下半年將反覆試7.85水平。倘港元觸發弱方兌換保證，金管局會向市場沽出美元、買入港元，以目前香港銀行體系結餘逾3000億元，李若凡相信，今年底結餘至少跌破2000億元水平。

港元兌其他貨幣方面，由於人民幣近日走弱，港元兌人民幣滙價是去年10月以來最強，每百港元今最多曾兌82.53人民幣。另外，每百日圓兌港元從約20年低位略為回升，每百日圓兌港元今最強曾報6.1374。

【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（附time code）

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