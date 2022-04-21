▲ 【國泰危機】國泰航空上調機師津貼額 最多一年獲73.2萬元津貼、各級機師底薪津貼多少？

國泰航空 （00293） 近月運力受制於防疫政策，機組人員近兩年嚴格檢疫安排，也引發機師員工流失。外電引述國泰航空內部文件，國泰航空擬提高部分職級機師津貼額，但基本底薪維持不變，以最資深機師計，基本底薪維持10.7萬港元，每月津貼額由3.3萬增至3.6萬港元，連同公司向最多3名子女每年提供各10萬港元學費津貼，全年津貼額達73.2萬港元，較現時多3.6萬港元或10%。

年資較淺的二副機師、一副機師最新薪津未有提升，但子女學費津貼與機師看齊，較現時分別每年多出4萬和2萬港元。機師實際薪酬與飛行時數掛鈎，若飛行時數逾指定門檻，該月薪酬將以時數計算，但在目前運力受限下，機組人員要飛逾底薪所設的門檻有難度。

國泰航空回應彭博查詢時稱，公司正大舉投資機師團隊。

國泰航空各級機師基本薪津

職級 基本月薪 現有每月津貼 最新每月津貼 二副機師-1 31,855 14,000 14,000 二副機師-2 35,525 14,000 14,000 一副機師-1 48,847 20,000 20,000 一副機師-2 59,210 22,000 26,000 機師-1 74,011 30,000 32,000 機師-2 83,734 30,000 34,000 機師-3 94,735 33,000 36,000 機師-4 107,179 33,000 36,000

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