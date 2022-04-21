【國泰危機】國泰航空上調機師津貼額　最多一年獲73.2萬元津貼、各級機師底薪津貼多少？

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【內房危機】佳兆業據報進行組織架構優化 部分高層離職、冀減少管理層級
國泰航空 （00293） 近月運力受制於防疫政策，機組人員近兩年嚴格檢疫安排，也引發機師員工流失。外電引述國泰航空內部文件，國泰航空擬提高部分職級機師津貼額，但基本底薪維持不變，以最資深機師計，基本底薪維持10.7萬港元，每月津貼額由3.3萬增至3.6萬港元，連同公司向最多3名子女每年提供各10萬港元學費津貼，全年津貼額達73.2萬港元，較現時多3.6萬港元或10%。
年資較淺的二副機師、一副機師最新薪津未有提升，但子女學費津貼與機師看齊，較現時分別每年多出4萬和2萬港元。機師實際薪酬與飛行時數掛鈎，若飛行時數逾指定門檻，該月薪酬將以時數計算，但在目前運力受限下，機組人員要飛逾底薪所設的門檻有難度。
國泰航空回應彭博查詢時稱，公司正大舉投資機師團隊。
|職級
|基本月薪
|現有每月津貼
|最新每月津貼
|二副機師-1
|31,855
|14,000
|14,000
|二副機師-2
|35,525
|14,000
|14,000
|一副機師-1
|48,847
|20,000
|20,000
|一副機師-2
|59,210
|22,000
|26,000
|機師-1
|74,011
|30,000
|32,000
|機師-2
|83,734
|30,000
|34,000
|機師-3
|94,735
|33,000
|36,000
|機師-4
|107,179
|33,000
|36,000
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