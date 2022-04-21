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【A股內房】保利發展去年總負債破萬億　董事長劉平：有息負債為3382億人幣　另今年計劃投資3650億人幣

股市 13:00 2022/04/21

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【A股內房】保利去年總負債破萬億　董事長劉平：有息負債為3382億人幣　另今年計劃投資3650億人幣

A股內房企業保利發展（滬：600048）今日舉行業績說明會，據報董事長劉平稱回應公司去年總負債首破萬億人民幣時表示，公司總負債中，有息負債為3382億元，其他經營性負債為7588億元（其中預收房款為4534億元），公司經營穩健，債務風險低。公司將積極關注收併購機會，但不追求在收併購上一定要完成具體的投資金額和項目數量，在項目研判上會更加謹慎。

保利發展午前報17.46元，升0.17%。

對於保利發展2022年投資預算，劉平透露，今年公司整體的拓展邏輯還是質量重於數量，確保公司持續穩定發展的同時能夠有更好的業績和利潤，保障股東投資回報。全年投資計劃是3650億元人民幣。

問及規模目標，劉平指，公司作為行業龍頭，不簡單追求規模上的排名，更多的是按照既定戰略，把握市場機會，保持企業持續健康發展。

【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（附time code）

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