  • 27°C
香港時間 : 2022421日 (四) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】Carousell：港人對可持續消費意識日益強烈　二手商品搜尋次數升逾45%

Hot Talk 12:57 2022/04/21

分享：

分享：

Carousell指港人對可持續消費意識日益強烈，二手商品搜尋次數升逾45%。

分類買賣平台 Carousell公布的數據指出，港人過去兩年更容易接受二手商品。於2019至2021年期間，二手商品數量在Carousell香港市場上升近60%，該數字與同期商品總數升幅相近，顯示本地消費者購物行為逐漸改變。

Carousell又發現，00後對二手商品接受程度大幅提升，過去數年二手商品成為香港各年齡層的熱門選擇。2020年至2021年，所有年齡組別的二手商品搜尋次數均上升超過45%。

Carousell指出，這反映本港社會逐漸轉向可持續消費模式，年輕一代將推動循環經濟的增長潛力。18-24歲用戶的二手商品搜尋次數於2020至2021年間增加了48%，而全新商品的搜尋次數於同期只錄得2%增長。18歲以下用戶購買二手商品的傾向更為明顯，2021年的二手商品搜尋次數較前一年大幅上升106%，有約一倍的增幅。 

不同年齡層對二手商品各有偏好

Carousell又指，不同年齡層對二手商品各有偏好。由於社交距離措施生效，更多港人探索一些居家娛樂活動，因此興趣及遊戲是所有年齡組別搜尋次數最多的二手商品類別，緊隨其後為女裝和男裝。 

18-24歲用戶最常搜尋的二手商品是遊戲機，跟典型青少年的興趣相符。Carousell表示，香港每年產生近七萬噸電子垃圾，而年輕一代樂於使用二手電子產品，作出實用及可持續兼備的選擇，令人鼓舞。

年紀較大的用戶最喜愛搜尋二手收藏品，「迪士尼」更是54歲以上用戶的熱門搜尋關鍵字，而25-34歲用戶則最常搜尋「Bearbrick」。35-44歲用戶偏好相對環保的興趣活動，例如踏單車，因此「單車」於熱門搜尋關鍵字排行榜佔第二位，此需求自2021年起便持續上升。 

相關文章：

【ESG】國泰航空設企業可持續航空燃油計劃　滙豐友邦等為創始客戶

【可持續發展】恒隆承諾達致ULI Greenprint淨零碳排放營運目標　將制定2025年和2030年減碳目標

【阿里巴巴9988】阿里巴巴董本洪：綠色發展與利潤並非二元選擇　可持續性發展可刺激消費需求

【可持續發展】港華智慧能源首度發行可持續發展掛鈎債券　票面息4厘、集資15億元

開啟hket App，閱讀全文
網購平台 可持續發展 Carousell 香港

上一篇文章

【A股內房】保利發展去年總負債破萬億　董事長劉平：有息負債為3382億人幣　另今年計劃投資3650億人幣

下一篇文章

【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美股買賣│TESLA（TSLA.US）業績前股價挫逾4%失守1000美元 上海廠房復產成焦點
美股買賣│TESLA（TSLA.US）業績前股價挫逾4%失守1000美元 上海廠房復產成焦點
【恒指夜期+ADR】阿里美股再重挫失90港元關　夜期倒跌150點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再重挫失90港元關　夜期倒跌150點（不斷更新）
【AAPL】天風郭明錤：iPhone 14系列將升級前置鏡頭　配備自動對焦功能及更大光圈
【AAPL】天風郭明錤：iPhone 14系列將升級前置鏡頭　配備自動對焦功能及更大光圈
【開市9點半】中概股指數突瀉5%　市場在想什麼？
【開市9點半】中概股指數突瀉5%　市場在想什麼？
【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30%　馬雲成立時要求「活得比阿里長」
【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30%　馬雲成立時要求「活得比阿里長」
【美股期貨】道指期貨升99點、納指期貨升0.7%　Tesla績勝預期、盤後升5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升99點、納指期貨升0.7%　Tesla績勝預期、盤後升5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款