【晚市堂食】新地三大商場斥1500萬迎黃金檔期　料生意額升5成

▲ 新地旗下三大商場預期5月人流及生意額按月上升3成及5成。（新地提供圖片）

社交距離措施由即日起逐步放寬，晚市恢復堂食及每檯人數增至4人。新鴻基地產旗下三大商場，預期5月人流及生意額按月上升3成及5成。

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新鴻基地產代理租務部副總經理（推廣）陳潔儀透露：「受惠於政府發放新一期5,000元電子消費券及復活節長假期帶動，新地旗下3個旗艦商場包括YOHO MALL 形點、MOKO新世紀廣場及新都會廣場人流及商戶生意額錄得按月升逾2成。

商場重啟大型主題裝置

隨著今日起社交距離措施逐步放寬，為迎接晚市堂食後首個餐飲黃金檔期，她稱商場斥資1,500萬元，推出多個母親節主題推廣節目。 團隊亦會因應個別商場的定位，重新啟動多個大型主題裝置，預期5月人流及生意額按月上升3成及5成。

新地旗下3個商場亦會以三招吸客，包括（1）推高額回贈、（2）購物獎賞低至3折 ，及（3）設置戶外主題佈置。場內逾200間商戶加碼推出低至3折的購物優惠，涵蓋服飾、美妝及家電等，而顧客單日可換領高達4,150元購物贈券或享高達33%回贈。

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責任編輯：葉泳珊