【新冠肺炎】西班牙醫護20日內兩度確診 中齊兩變種病毒

不少人在新冠肺炎疫情期間，重複感染新冠病毒，令外界關注相隔時間。西班牙一名女性醫護人員，在20日內2次感染新冠病毒，屬新冠疫情以來錄得重複感染相隔最短時間。據報，該名女性首次感染為Delta變種，第二次則感染Omicron變種。

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研究人員表示，該名來自西班牙的女醫護現年31歲，她在不足3周的時間內首先感染Delta變種，然再感染Omicron變種。她於2021年12月感染，當時距離她接種加強劑疫苗已12日。她未有出現任何徵狀，但接受為期10日的隔離。她1月時恢復工作，但隨後開始出現咳嗽、發燒及全身不適的徵狀，檢測呈陽性反應。

她的病歷已提交至歐洲臨床生物學及傳染病學會（European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases），獲認證為至今已指最短感染間隔時間。研究人員指，案例證明即使曾接種疫苗，亦不能假設已受到保護不會再次感染。

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參與研究的西班牙加泰羅尼亞研究所（Institut Catala de la Salut in Spain）博士雷西奧（Gemma Recio）則強調，Omicron變種具備逃逸先前免疫的潛力。她同時指，個案亦反映完成疫苗接種及再感染人士，有必要做感染病毒基因組檢測，有助發現能夠部分逃逸免疫的變種病毒。

雷西奧強調，雖然有個案在短期內重複感染，但之前感染其他變種，或接種疫苗所得抗體，似乎的確可以保護部分Omicron變種患者，免於發展至重症或住院。

英國國家統計局（ONS）數據顯示，Omicron變種再感染風險較Delta變種高10倍。根據Our World In Data數據，截至上周二（12日），西班牙85.2%人口已完成疫苗接種，52%已接種加強劑。

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責任編輯：李俊儀