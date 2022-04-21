【MPF】BCT推全港首個抗通脹收息MPF基金　目標回報為本港通脹率加2％

▲ BCT推出全港首個抗通脹收息MPF基金，目標回報為本港通脹率加2％。

BCT銀聯集團推出全港首個抗通脹收息MPF基金，目標回報為本港通脹率加2％，基金會在成立後7個月持續派息。成員未滿65歲前雖未可提取MPF，仍可每月獲派息至MPF戶口，65歲後則可自製恒常指示，每月從戶口提取派息。基金收費上限為資產淨值1.288%，成員65歲後則可獲特惠管理費0.99％。

BCT表示，希望全新MPF基金能對抗通脹之餘，也為以長壽見稱的香港人作好長線投資回報的退休理財計劃，基金分散投資的配置可減低風險，也不會如保守或保本基金般跑輸通脹。

該基金包含兩類核心資產，70％至100％基金資產投放於亞洲美元投資級別債券，其餘0％至30％資產則投放在中港股票。負責管理基金的泰康資產管理 (香港) 執行總監施銘火表示，本港過往十年通脹率為2％，而亞洲美元投資級別債券期內派息為3％至3.5％，故不擔心其MPF基金無法派息。他解釋，以現時本港通脹率衡量，基金未扣除費用的回報預計為5％至6％，基金中的股票配置有助其在債券以外額外獲得1％至2％回報。

不考慮投資內房債

施銘火補充，內房債屬高息債，故其抗通脹收息MPF基金不會考慮投資，而作為該基金核心資產的亞洲美元投資級別債，於過往十年亦未嘗違約，能幫助成員在有限風險下取得穩定回報。他承認，加息會不利債價表現，但過往經驗顯示，加息主要影響的是環球而不是亞洲債券，而且該基金本身設有利率對沖選項，倘市場預期的加息幅度加快，便會利用利率期貨作對沖。

對於本港移民潮未止，BCT董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，首季因永久離港因素而提取強積金的成員有下降趨勢，已返回正常水平。她又認為，因永久離港而提取MPF的成員只佔很少部份，故對強積金制度並不構成很大問題。

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記者：余倩敏