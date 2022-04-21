【Apple】慶祝世界地球日　Apple推多項活動宣揚環保

▲ 由即日起，本港三間分店包括ifc mall、Apple Store Causeway Bay及Apple Store Canton Road的Apple logo換上期間限定的「綠葉」設計。（蘋果提供）

為慶祝世界地球日，Apple推多項活動宣揚環保議題。除了在企業營運上實踐碳中和，而香港三間Apple Store亦會將Apple logo換上期間限定的「綠葉」設計。

【ESG】蘋果引入新拆解零件技術 產品採用更多循環再造物料



由即日起，本港三間分店包括ifc mall、Apple Store Causeway Bay及Apple Store Canton Road的Apple logo換上期間限定的「綠葉」設計。此外，各間 Apple Store 均換上環保相關的櫥窗設計及 QR Code，讓顧客深入了解Apple如何「計劃好每一步」，以實踐2030年的碳中和目標。

【電池技術】電動車電池技術轉移至手機 傳Galaxy旗艦機、新iPhone續航力大增



Apple Watch用户今年也可以運動來慶祝世界地球日，在4月22日當日，用户只需在Apple Watch「體能訓練」App 進行記錄30分鐘或以上的運動，即可獲頒「世界地球日挑戰獎章」以及iMessage貼紙。

【蘋果動向】iPhone 14攝力大增？ 郭明錤：前置鏡頭將支援自動對焦

責任編輯：廖淑瑩