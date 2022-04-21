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【業績】中國建築首季營業額升24%　新簽合約額約450億元、惟未提方倉醫院合約額

股市 12:20 2022/04/21

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【業績】中國建築首季營業額升24%　新簽合約額約450億元、惟未提方倉醫院合約額

中國建築 （03311） 今年首季營業額為173.3億元，按年升24.2%，經營溢利為29億元，按年升20.7%。今年首季，集團累計新簽合約額約為450.1億元，未完合約額約為2,856.8億元。

中國建築半日跌2.7%，報9.1元，創一個月低。

集團今年第一季度主要新增合約包括香港將軍澳中醫醫院項目，集團應佔合約額約為81.1億元；安徽省滁州市琅琊區西澗花園三期安置房定向回購項目，集團應佔合約額約為15.1億元； 廣東省佛山市禪城區人民醫院總院設計施工總承包項目，集團應佔合約額約為19.6億元； 浙江省寧波市鄞州區YZ06-13-f2地塊安置房定向回購項目，集團應佔合約額約為15.1億元。

可是，中國建築卻未提七日建成的青衣方艙醫院，以及在竹篙灣及啟德等地共一萬個社區隔離和治療設施的合約額。

【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！（附time code）

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【業績｜建築】中國建築：醫療建築需求增、香港新簽合約360億創新高　全年多賺13%至68億、末期息增至20仙

七日速建青衣方艙醫院 中國建築（03311）創52周新高可追入？

港股 建築相關股 中國建築（03311）
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