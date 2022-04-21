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【第五波疫情】第二季DHL空運貿易指數急跌　僅9%企業錄盈餘

商業 12:11 2022/04/21

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第二季「DHL香港空運貿易領先指數」由上季的45.5，急跌至35.8。（資料圖片）

受第五波疫情影響，本地出入口貿易前景增添不明朗因素。今年第二季「DHL香港空運貿易領先指數」由上季的45.5，急跌至35.8，反映市場展望趨向謹慎。 

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DHL香港空運貿易領先指數反映整體空運出入口及轉口貿易市場的前景，亦是以50為中立水平線。最新一季的指數急跌至35.8點，出口及入口指數皆大幅下跌。疫情蔓延、油價上漲，以及歐洲地緣政治緊張均是貿易商所面對的挑戰。

食物及飲料跌幅最大

綜合各分類表現而言，由於市場活動放緩、產品需求疲弱，銷售量及緊急訂單於本季錄得顯著下跌。 盈利狀況於本季回落至2020年第四季的水平，當中僅得9%受訪者在第一季錄得盈餘，另有一半錄得虧損。不同空運商品當中，食物及飲料的表現最差。雖然該類商品於過往兩個季度維持平穩，但於今年第二季卻明顯下滑，跌至34點；歐洲地區的跌幅較為明顯。 

自今年初本港爆發第五波疫情，令貿易商的營商環境更嚴峻。有逾6成受訪者表示，中港陸路運輸受阻對業務帶來負面影響。另亦有超過一半認為Omicron爆發，影響製造業貨期及出貨量。

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責任編輯：葉泳珊

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