【機迷福音】《Sonic Origins》 6月23日推出　重製4款經典遊戲

▲ 玩家可以在「經典模式」或「週年紀念模式」之間切換，通過完成任務獲得獎章來解鎖更多內容。（Sega官網截圖）

重製舊遊戲是常用的營銷策略，不但可令年長玩家重溫舊夢，也能為年輕玩家帶來新鮮體驗。日本電子遊戲公司Sega宣布，將於6月23日在PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S和Switch上推出《Sonic Origins》，並分別有「標準版」及「豪華版」兩種選擇。

【機迷熱話】SEGA 「Super Game」計劃傳出消息 未來三年內將推兩部作品

「豪華版」增加困難任務

Sega表示，售價33英鎊（約337港元）的「標準版」包括重製版的《Hedgehog 1》、《Hedgehog 2》、《Sonic 3 & Knuckles》以及《Sonic CD》。至於售價37英鎊（約378港元）的「豪華版」除有以上4款重製經典遊戲外，更會增加困難任務、獨家音樂和動畫。

【童年回憶】不只是遊戲 《超級瑪利歐》首部動畫電影推出4K版（附觀看連結）

在《Sonic Origins》中，玩家將利用Sonic、Tails 和 Knuckle等角色闖關，包括重製版的標誌性關卡，如Green Hill Zone和Chemical Plant Zone。此外，玩家也可以在「經典模式」或「週年紀念模式」之間切換，通過完成任務獲得獎章來解鎖更多內容。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢