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【石Sir午市閒談】今日推介滙豐、神華、海爾智家

股市 12:33 2022/04/21

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恒生指數中午收報20580點，跌364點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介滙豐 （00005） 、神華 （01088） 、海爾智家 （06690） ，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：30 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

07：46 – 滙豐 （00005）            創一個月新高

09：28 – 神華 （01088）            升幅多，回補22.30／23.20裂口

12：01 – 海爾智家 （06690）      阿爺要刺激消費

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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港股 滙豐控股（00005） 中國神華（01088） 海爾智家（06690） 石鏡泉

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