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安祖蓮娜祖莉疑化名起訴FBI 不滿終止查前夫畢彼特

環球社會熱點 12:30 2022/04/21

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荷李活女星安祖蓮娜祖莉2016年申請與畢彼特離婚，更指控畢彼特在私人飛機上虐待大仔。美國聯邦調查局（FBI）一度介入事件，但其後宣布終止對畢彼特調查。安祖蓮娜祖莉據報化名起訴FBI，要求FBI交待清楚當年為何終止對畢彼特的調查。

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畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）共有6名子女，但畢彼特被指曾在私人飛機上對當時15歲的大仔Maddox使用言語及肢體暴力。而畢彼特僅承認曾對Maddox呼喝，但堅稱並無暴力對待安祖蓮娜祖莉與子女。

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據悉，有人曾打電話匿名舉報，觸發FBI於2016年展開對畢彼特的調查。但由於調查人員並無發現畢彼特有虐兒行為，於同年11月底終止調查。

美媒《Page Six》報道，一名叫Jane Doe的女子引用資訊自由法起訴FBI，要求FBI提供一宗有關多年前私人飛機上丈夫涉嫌家暴事件的調查信息。

Jane Doe在這宗案件作為原告身分，而其未成年子女則為受害人及證人。她在訴訟中提到她與丈夫都有社會地位，因此希望以匿名身份進行訴訟。

上述描述大部分均和安祖蓮娜祖莉指控畢彼特虐兒一案的描述相符。

訴訟文件更引述女子稱，她要求能夠更詳細了解FBI的調查情況及獲取受影響子女接受治療和創傷諮詢所需的信息。

Johnny Depp作證：我無打過女人 【下一頁】

《Page Six》引述一名消息人士指，安祖蓮娜祖莉與畢彼特仍在爭奪6名子女的撫養權，因此她試圖找到對前夫不利的證據。

不過有法律界人士指，FBI過往幾乎從未披露有關沒有立案起訴而已經結束的調查詳情。

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責任編輯：鄭錦玲

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