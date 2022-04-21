▲ 【大行報告】大摩：騰訊阿里美團京東成長倉基金4大低配股份 哪4家成基金最愛？

摩根士丹利發表策略報告分析目前基金倉位，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 為長倉基金最低配股份，即相關持股佔資產組合比例低於基準指數權重，另外長倉基金近期也大幅減倉網易 （09999） ，反映投資界對中資科網股仍滿戒心。

大摩續指，長倉基金目前最超配的4大中港股票包括友邦保險 （01299） 、招商銀行 （03968） 、貴州茅台（滬：600519）、蒙牛 （02319） 。大摩指出，長倉基金最新投資策略防守，增倉價值股，另增持國企內房股組成中國地產股持倉。

在長短倉基金方面，大摩指，採用相關策略的基金經理4月轉為淨短倉（net short）中資股，相信短期挾淡倉升市已告一段落。

整體而言，大摩分析基金經理現最偏好公用和電訊股，對銀行、必須消費等傳統價值股看法仍有分歧。

*晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局*

相關文章：

【大行報告】受累內地封城與本港社交距離措施 大和料友邦首季新業務價值倒退22%

【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用 摩通：高層突變不常見、惟目標價不改

【美團3690】美團挫6% 聯合創辦人王慧文減持逾74萬股、套現1.16億元

【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30% 馬雲成立時要求「活得比阿里長」