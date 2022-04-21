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【大行報告】大摩：騰訊阿里美團京東成長倉基金4大低配股份　哪4家成基金最愛？

股市 12:02 2022/04/21

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【大行報告】大摩：騰訊阿里美團京東成長倉基金4大低配股份　哪4家成基金最愛？

摩根士丹利發表策略報告分析目前基金倉位，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 為長倉基金最低配股份，即相關持股佔資產組合比例低於基準指數權重，另外長倉基金近期也大幅減倉網易 （09999） ，反映投資界對中資科網股仍滿戒心。

大摩續指，長倉基金目前最超配的4大中港股票包括友邦保險 （01299） 、招商銀行 （03968） 、貴州茅台（滬：600519）、蒙牛 （02319） 。大摩指出，長倉基金最新投資策略防守，增倉價值股，另增持國企內房股組成中國地產股持倉。

在長短倉基金方面，大摩指，採用相關策略的基金經理4月轉為淨短倉（net short）中資股，相信短期挾淡倉升市已告一段落。

整體而言，大摩分析基金經理現最偏好公用和電訊股，對銀行、必須消費等傳統價值股看法仍有分歧。

*晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局*

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【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30%　馬雲成立時要求「活得比阿里長」

大行報告 港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 蒙牛乳業（02319） 貴州茅台（滬：600519） 友邦保險（01299） 招商銀行（03968）
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