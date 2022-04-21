▲ 【上海疫情】京東：正全力恢復上海運力 非涉疫倉庫陸續放開、惟疫情所限仍出現配送延遲情況

上海疫情依然逾萬宗確診，據內媒報道，京東 （09618） 正在盡一切努力恢復上海的運力，履約訂單量不斷提升，但鑑於疫情複雜，運力還沒有恢復到疫情前水平，總體仍處於供不應求的狀態。

股價方面，京東半日跌6.2%，報207.2元。創逾一個月低。

京東集團副總裁、華東區負責人王文博表示，作為上海第一批生活物資保障供應的重點企業，京東調集全國物資、人力、運力等，全力支持上海的抗疫保供工作。

京東指，隨着上海周邊及市區的非涉疫倉庫陸續放開，以及滬昆生活物資通行機制的建立，京東稱上海用戶已收到或部分收到此前下單的京東訂單，但受制於疫情，目前仍存在部分用戶配送延遲的現象。

王文博表示，公司一方面持續增派運力、以在人員輪班休息上給予充分保障，另一方面也將做好快遞員的壓力疏導、心理健康等工作。

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編輯：姚卓然