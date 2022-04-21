【溫網】禁俄羅斯及白俄球手參賽 被批破壞規定

全球體壇因俄羅斯入侵烏克蘭，宣布制裁俄羅斯運動員或體育組織。網球4大滿貫賽事之一﹑英國溫布頓公開賽宣布，今年將禁止俄羅斯及白俄羅斯的球手參賽。男女子網球聯合會一同批評溫布頓的禁賽決定，更指此舉破壞規定。

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主辦方全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，簡稱AELTC）宣布，今年6月底舉行的溫布頓（Wimbleton）公開賽，將禁止任何俄羅斯或白俄羅斯球手參與。同時，有關球手亦不可參加在英國舉行的任何草地網球賽。

AELTC的聲明表示，俄羅斯對烏克蘭的軍事行動不合理亦不合比例，賽會有責任限制俄羅斯發揮全球影響力，決定禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參加今年賽事。男單二哥梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）及女單全球第4的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）將是受影響的最高種子球手。

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職業網球員聯會（ATP）批評，以國籍為准禁止球手參賽嚴重違反協會與AELTC之間，單純以排名決定參賽的共識，更指此舉設下一個不良先例。國際女子網球協會（WTA）亦批舉動不公平，正檢視可採取的措施。

男單一哥祖高域（Novak Djokovic）亦為有關球手鳴冤，指他們與俄烏戰爭無關，更稱當政治干涉體育，結果通常不好。

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責任編輯：吳漢培

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