【電池技術】電動車電池技術轉移至手機　傳Galaxy旗艦機、新iPhone續航力大增

▲ 韓媒《The Elec》報道指，三星SDI正將電動車的電池技術轉移至智能手機。

電池續航力是不少消費者選購手機時的考慮因素。為了讓手機續航力增加，有生產商就將電動車的電池技術轉移至手機中，該技術可增加約10%電量。

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韓媒《The Elec》報道指，三星SDI正將電動車的電池技術轉移至智能手機。目前技術是將電池材料用「捲」的方式纏繞製作而成，而三星SDI傳出將引入旗下第五代電動車電池的「堆疊技術」，在相同的電池體積下，可以增加電池密度，提高約10%的電量。並增加循環壽命 約10%，還可降低生產成本。



報道分析，三星新技術可能是為了爭取蘋果的訂單，其指出iPhone現在使用的L型電池，是為了盡可能增加電池容量。如果使用三星的堆疊設計，蘋果手機就可以得騰出更多內部空間，或是令手機變得更輕薄。過往三星SDI曾負責MacBook與iPad的電池生產，但未曾為iPhone生產電池。

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目前三星仍未公布新電池的推出時間，但爆料者TheGalox_在Twitter上發文指，三星可能在下一代Galaxy S23旗艦引入新的製作方式，讓電量獲得大幅度提升。他估計，S23可以有 4500mAh電量、S23+為5000mAh，而S23 Ultra則是5500mAh。

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責任編輯：廖淑瑩